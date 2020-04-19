ضابط عراقي يلقى حتفى بإطلاق نار مع عصابة مخدرات في البصرة

2020/04/19 | 08:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي ضابط عراقي حتفه واصيب ثلاثة منتسبين، الأحد، إثر اطلاق نار مع عصابة تتاجر في المخدرات في البصرة جنوبي العراق.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان بعد منتصف الليل قامت مفرزة تابعة الى قسم مخدرات البصرة بواجب القاء القبض على عصابة مخدرات في منطقة ياسين خريبط، وتعرضت إثر ذلك الى اطلاق نار من قبل العصابة.واضاف ان الحادث تسبب بسقوط ضحية ضابط برتبة نقيب يدعى عقيل المياحي، ومنتسبين من قسم المخدرات، بالاضافة الى عنصر من فوج الطوارئ.

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