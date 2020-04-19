2020/04/19 | 08:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحظة استهداف سيارة قيادي في حزب الله اللبناني قرب الحدود السورية (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 08:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحظة استهداف سيارة قيادي في حزب الله اللبناني قرب الحدود السورية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحظة استهداف سيارة قيادي في حزب الله اللبناني قرب الحدود السورية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).