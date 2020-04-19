تشييع جثمان العراقية ملاك الزبيدي

2020/04/19 | 08:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيعت عائلة الشابة العراقية ملاك حيدر الزبيدي جثمانها إلى مثواه الأخير، بعدما وافتها المنية عقب أيام على واقعة إضرامها النار بنفسها.وتداولت العديد من الحسابات المقربة من عائلة الفتاة الراحلة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة تشييع الجثمان الفتاة، التي أحرقت نفسها نتيجة تعرضها للعنف الأسري.وشهدت مراسيم تشييع الشابة، وهي من منطقة […]

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