السورجي: لم نلتق الكاظمي ولاتوجد بعد اي محادثات معنا بشأن تشكيل الحكومة

2020/04/19 | 08:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاحد، ان حزبه لم يلتق بالمكلف مصطفى الكاظمي، لافتا الى انه لاتوجد مباحثات الى الان مع الاتحاد الوطني بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.وقال السورجي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي ناقش واجرى محادثات مع القوى السنية والشيعية بشأن التباحث حول تشكيل […]

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