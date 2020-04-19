هكذا رد مكتب حزب البارزاني على حصر سلاح

2020/04/19 | 08:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بياناً شديد اللهجة بشأن الدعوات المطالبة بحصر سلاح قوات البيشمركة....

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