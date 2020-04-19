نائب بسائرون: توزيع الوزارات سيكون على حجم الاستحقاق الانتخابي

2020/04/19 | 09:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف “سائرون” مضر الازيرجاوي، الاحد، أن توزيع الوزارات سيكون على حجم الاستحقاق الانتخابي، فيما أشار إلى وجود الكثير من المعوقات أمام تشكيل الحكومة.وقال الازيرجاوي في تصريحات تابعتها /المعلومة/، إن “عملية تشكيل الحكومة جارية بشكل إيجابي رغم وجود الكثير من المعوقات”، وأضاف، إنه “برغم مطالبات الكتل السياسيَّة باستحقاقاتها الانتخابيَّة؛ إلا أنَّ […]

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