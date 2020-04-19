العثور على جثث 44 سجينا من جماعو بوكوحرام في زنزانتهم في تشاد

2020/04/19 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدعي العام التشادي مساء السبت أنه تم العثور صباح الخميس على جثث 44 سجينا من جماعة بوكو حرام في زنزانتهم بالعاصمة نجامينا، كانوا اعتقلوا اخيرا خلال عملية للجيش.وقال المدعي العام يوسف توم للتلفزيون الحكومي “صباح الخميس، أعلمنا السجانون أنهم وجدوا جثث 44 سجينا في زنزانتهم”.وأضاف أن هؤلاء ضمن “58 عنصرا من بوكو […]

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