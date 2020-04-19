إصابة 20 موظفا في الرئاسة الأفغانية بفيروس كورونا

2020/04/19 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محادثة أصيب 20 موظفا في قصر الرئيس الأفغاني أشرف غني بفيروس كورونا المستجدّ بحسب ما أفاد به مسؤلون السبت لوكالة فرانس برس.ولم يشير المصدر إلى إصابة الرئيس نفسه بالمرض حتى الآن.وقال مسؤول حكومي “أصيب عشرون شخصا بفيروس كوفيد-19 في القصر الرئاسي”.وأكد مسؤول ثان العدد وأشار إلى ّأن 12 شخصا آخرين من المكتب […]

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