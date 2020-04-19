ازمة اليسار هي ازمة استيعاب التحولات العميقة بعالمنا المعاصر - نبيل عودة

2020/04/19 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة *مجتمعنا اليوم هو مجتمع ما بعد الرأسمالية يحتل فيه المجتمع المدني مكانا حاسما *عالمنا يشهد تحولات عاصفة، بعضها لم يبرز بعد بكل قوته ودوره، ويؤسفني ان أقول ان بعض الذين يطرحون أنفسهم كماركسيين هم أقرب للسلفية الدينية في مستوى فهمهم للماركسية.



بعضهم متمسكون بأفكار لم يعد هناك ما يربطها بالواقع الذي بدأ يتبلور في العقود الأخيرة وخاصة منذ بداية الألفية الجديدة.



من هنا رؤيتي ان الواقع الراهن لليسار......

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