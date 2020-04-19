رُوزنامة الأسبوع لِمَنْ تُقْرَعُ الأَجْرَاس؟! - كمال الجزولي

2020/04/19 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_الجزولي الإثنينتُصادف هذه الأيَّام، ضمن ما تُصادف، ذكرى انتفاضة 6 أبريل 1985م الخالدة التي أطاحت بنظام الطاغية جعفر نميري (1969م ـ 1985م) إلى مزبلة التَّاريخ.



وربَّما لم يسمع الكثيرون من أبناء الجِّيل الحالي بالرَّاحل د.



أمين مكَّي مدني، ولا بالدُّور المميَّز الذي لعبه في انتصار تلك الانتفاضة.



وفي بعض أهمِّ أوراقه (قيد النَّشر)، استذكر المرحوم ملامح الأيَّام الأواخر لذلك النظام، راسماً صورة بلد فاض ب......

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