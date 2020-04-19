ألشيخية - ألبابية والبهائية - 4- قرة ألعين - كامل علي

2020/04/19 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_علي إنشقاق آخر:في تلك الفترة التي كانت فرة العين محبوسة في بيت الآلوسي حدث إنشقاق وجدال بين اتباعها الذين هم في بغداد والكاظمية، وكان سبب الإنشقاق هو ان قرة العين أخذت تدعو إلى تجديد الشريعة الإسلامية وإلى تبديل بعض تعاليمها وشعائرها، فوافقها على ذلك فريق من اتباعها بينما رفض الفريق الآخر.



تم بعث رسالة من قبل المنشقين إلى الباب الذي كان في ايران بشأن قرة العين واقوالها ولكن الباب اجاب قائلا في......

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