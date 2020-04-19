تربية الكرخ تنسق مع هيئة التقاعد لاكمال معاملات المحالين للتقاعد مؤخرا

2020/04/19 | 09:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير عام تربية الكرخ الأولى فلاح القيسي، الاحد، عن التنسيق مع هيئة التقاعد الوطنيَّة لتزويدها بأرقام هواتف الموظفين المحالين على التقاعد مؤخراً لإكمال معاملاتهم.وقال القيسي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المديريَّة نسقتْ مع هيئة التقاعد الوطنيَّة لتزويدها بأرقام هواتف الموظفين المحالين على التقاعد مؤخراً لإكمال معاملاتهم وتيسير الإجراءات المتخذة، بهدف تأمين […]

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