كورونا في العالم.. هذه كل العقاقير المستخدمة حتى الآن

2020/04/19 | 09:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواصل السباق العالمي من أجل اكتشاف عقار يزيح كابوس كورونا الذي أودى بحياة ما لا يقلّ عن 157539 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.من بين تلك الأدوية عقاقير مضادة للفيروسات، كتلك المستخدمة في علاج إيبولا ونقص المناعة المكتسبة “الإيدز” والتهاب الكبد الوبائي […]

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