فتوى من السيد الخامنئي حول صيام رمضان مع أزمة “كورونا”

2020/04/19 | 09:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المرشد الأعلى في ايران السيد علي خامنئي، فتوى تتعلق بالصيام في شهر رمضان في ظل انتشار فيروس كورونا.ووفقا لوكالة “فارس” للأنباء فقد أفتى السيد خامنئي، بأنه: “لا يجوز ترك صيام شهر رمضان إلا أن يظن الشخص ظنا عقلانيا بأن الصيام يؤدي إلى مرضه أو تشديد المرض أو زيادة فترة المرض والتأخير في حصول […]

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