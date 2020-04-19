كوريا الجنوبية تسجل تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات بكورونا

2020/04/19 | 09:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاحد، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لتعلن لأول مرة منذ شهرين رقما أحاديا لعدد حالات الإصابة.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن عدد حالات الإصابة اليومية انخفض إلى أقل من 10 حالات لأول مرة منذ يوم 18 شباط، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد 10 آلاف و661 حالة، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 234.

ومن بين الإصابات الجديدة، جاءت 3 حالات في سيئول وضواحيها (حالتان في سيئول وحالة في إنتشون)، وحالتان في مدينة دايغو الجنوبية الشرقية، وحالة واحدة في إقليم كيونغ سانغ الشمالي.



واكتشفت حالتان أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات.

وبلغ عدد حالات الإصابة الوافدة من الخارج 5 حالات، لتشكل 62.5% من إجمالي الحالات الجديدة.

وشكلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 59.69%، مقابل 40.31% للرجال.

أما حالات الشفاء فبلغت 8042 حالة، بزيادة 105 حالات خلال نفس الفترة.

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