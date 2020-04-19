المانيا تسجل 2458 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/04/19 | 09:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في المانيا، اليوم الأحد، تسجيل2458 إصابة جديدة و184 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات إلى 139897 والوفيات إلى 4294.

وقال المعهد أن عدد الحالات الجديدة أقل من 3609 حالات أعلن عنها أمس السبت.

كما تراجع عدد الوافيات حيث سجل أمس السبت 243 حالة و299 حالة يوم الجمعة.

واكتشف أكبر عدد من حالات الإصابة في بافاريا (36881)، وشمال الراين - وستفاليا (28006)، وبادن فورتمبيرغ (27258)، وفي العاصمة برلين، تم تسجيل 5066 إصابة.

وأصبحت ألمانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا بسبب تفشي فيروس كورونا حيث باتت تحتل المرتبة الخامسة في عدد المصابين، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

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