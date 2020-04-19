محافظ ديالى: حظر التجوال ساري المفعول

2020/04/19 | 09:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد محافظ ديالى مثنى التميمي، الاحد، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا جيد بعد تماثل 14 حالة للشفاء من اصل 18 إصابة، مشيرا الى ان قرار حظر التجوال ساري المفعول.وفال التميمي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “حرصا منا على ديمومة الاطار الايجابي في مواجهة فيروس كورونا جرى الاتفاق في خلية الازمة الحكومية […]

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