التربية توضح طبيعة أسئلة الامتحانات الوزارية

2020/04/19 | 09:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت وزارة التربية، الاحد، أنَّ الأسئلة الامتحانيَّة الوزاريَّة للمراحل المنتهية للعام الدراسي الحالي، ستكون شاملة وواضحة مراعاة للوضع الحالي الذي تمرُّ به البلاد.ونقلت صحيفة “الصباح” بعددها الصادر اليوم واطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر خاص في المديريَّة العامة لتربية الكرخ الأولى قوله، إن “الوزارة وجهت من خلال الاجتماعات التي تعقدها هيئة الرأي فيها، بأنْ […]

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