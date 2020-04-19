تأليف لجنة سياسية من خارج البرلمان لدعم الكاظمي

2020/04/19 | 09:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت مصادر شبه رسمية، الاحد، عن تأليف لجنة سياسيَّة من خارج البرلمان، مؤلفة من شخصيات تابعة للكتل السياسيَّة “الشيعيَّة” التي اختارت الكاظمي لمساندته ودعمه في مهمته.ونقلت صحيفة “الصباح” بعددها الصادر اليوم واطلعت عليه /المعلومة/، عن عضو مجلس النواب كاطع نجمان قوله، إن “اللقاءات مستمرة بين المكلّف والكتل والكيانات السياسيَّة ومع الكتلة الأكثر عدداً، […]

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