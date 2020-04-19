2020/04/19 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاحد، شفِاء حالة جديدة لمُصاب بفيروس كُورونا المُستَجد في المُحافظة”.وذكر بيان لصحة كربلاء تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “تم شفِاء حالة جديدة لمُصاب بفيروس كُورونا”، مضيفا، انه “يتم الآن تهيئة الأمور الخاصة بمغادرته ردهة الحُميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تعلن شفاء مصاب من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء تعلن شفاء مصاب من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).