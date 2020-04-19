وزير الاتصالات: الأيام المقبلة ستشهد زيادة سعات الانترنت وتخفيض أسعارها

2020/04/19 | 09:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الاتصالات نعيم الربيعي، الاحد، عن أنه سيجري خلال الايام المقبلة، زيادة سعات الانترنت الداخلة وتخفيض أسعارها بعد اقرار دراسة مفصلة بهذا الشأن، مؤكدا استمرار متابعة عمليات تهريبها بالتعاون مع الجهات الساندة.وقال الربيعي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن وزارته “تبذل مساعي كبيرة وحثيثة من اجل زيادة سعات […]

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