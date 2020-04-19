حقوق الإنسان تخاطب وزارة العدل للكشف عن أعداد المتوفين في سجن الناصرية المركزي

2020/04/19 | 09:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعت النائبة وحدة الجميلي، وزير العدل الى تشكيل لجنة تحقيقية لبيان اعداد المتوفين في سجن الحوت المركزي.

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