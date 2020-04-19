تيار الحكيم يلوح بالانسحاب من حكومة الكاظمي

2020/04/19 | 09:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت كتلة الحكمة النيابية، السبت، عن إصرار بعض الكتل على منهاج المحاصصة، ملوحة بالانسحاب من الحكومة الجديدة.وقال النائب عن الكتلة حسن فدعم في تصريح تابعته /المعلومة/، إن “الحوارات ما زالت مستمرة بين فريق رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والكتل السياسية لاستكمال تشكيل الحكومة”.وأضاف، أن “هناك بعض الكتل من مكونات مختلفة ما زالت […]

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