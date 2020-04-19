الحكمة تلوّح بالانسحاب من الحكومة الجديدة

2020/04/19 | 09:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة الحكمة النيابية، عن إصرار بعض الكتل على منهاج المحاصصة، ملوحة بالانسحاب من الحكومة الجديدة.

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