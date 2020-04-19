النزاهة النيابية تطالب بتفعيل قانون الكسب غير المشروع

2020/04/19 | 09:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة النزاهة النيابية الى تفعيل قانون الكسب غير المشروع ليكون رادعا ضد الفاسدين، لاسيما في هذا الوقت الصعب الذي يعاني فيه العراق من ضائقة مالية خانقة.وقال عضو اللجنة، عبد الامير المياحي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “على الحكومة المقبلة تفعيل قانون الكسب غير مشروع والعمل على استرداد اموال العراق المنهوبة […]

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