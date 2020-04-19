وزير العمل: 67 ألف عائلة جديدة ستشمل بالحماية الاجتماعية

2020/04/19 | 09:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، الاحد، أن “المنحة الطارئة” شكلت قاعدة بيانات جديدة لأصحاب الكسب اليومي، فيما أشار إلى أن هناك 67 الف عائلة جديدة ستشمل بقانون الحماية الاجتماعية.وقال عبد الزمان في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة لديها قاعدة بيانات كاملة حول العوائل تحت […]

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