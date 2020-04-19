2020/04/19 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، الأحد، أن "المنحة الطارئة" شكلت قاعدة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير العمل: 67 ألف عائلة جديدة ستشمل بقانون الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، الأحد، أن "المنحة الطارئة" شكلت قاعدة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير العمل: 67 ألف عائلة جديدة ستشمل بقانون الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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