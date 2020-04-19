وزير العمل: 67 ألف عائلة جديدة ستشمل بقانون الحماية الاجتماعية

2020/04/19 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، الأحد، أن "المنحة الطارئة" شكلت قاعدة...





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