محافظ ديالى يعلن استمرار حظر التجوال في المحافظة لحين بت القرار من خلية الازمة المركزية

2020/04/19 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أعلن محافظ ديالى، مثنى التميمي، الأحد (19 نيسان 2020)، استمرار حظر التجوال في المحافظة، لحين انتظار...





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