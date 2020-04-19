محافظ نينوى يستثني عجلات التكسي من قرار الفردي والزوجي

2020/04/19 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى أعلنت خلية الازمة في محافظة نينوى اليوم الاحد، عن موافقة محافظ نينوى، نجم الجبوري، على استثناء عجلات التكسي من قرار الزوجي والفردي في المحافظة.وقالت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان محافظ نينوى، نجم الجبوري، وافق على استثناء اصحاب عجلات التاكسي من قرار العمل بنظام الفردي والزوجي.يشار الى ان خلية […]

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