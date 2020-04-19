المفوضية تعلن طبيعة استعداداتها للانتخابات المبكرة

2020/04/19 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، طبيعة استعداداتها للتهيئة لانتخابات مبكرة.وقالت المفوضية، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعمل وبكل جهد إستعداداً لإجراء اِنتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة على وفق المعايير الدولية”.وأضاف أن “إجراء الاِنتخابات يمر بمراحل عدة على وفق الجدول العملياتي وهذا يتطلب جهداً ووقتاً يبدأ […]

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