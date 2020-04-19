الخيكاني: الكتل السياسية ستنقلب على الكاظمي اذا جامل واشنطن وابقى على قواتها داخل العراق

2020/04/19 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، الاحد، ان الكتل السياسية ستنقلب على مصطفى الكاظمي في حال جامل واشنطن وابقى على قواتها في العراق، لافتا الى اميركا لديها مباحثات مع العراق في حزيران المقبل وقد تكون بوابه جديدة لتثبيت الوجود الأميركي.وقال الخيكاني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “معظم الكتل الرافضة للوجود الأميركي ايدت وجود […]

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