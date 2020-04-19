الحشد الشعبي يعثر على مواد سيفور وقنابر هاون في ديالى

2020/04/19 | 10:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي،امس السبت، على قنابر هاون ومواد سيفور خلال عملية أمنية في قاطع عمليات ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن استخبارات اللواء السابع والعشرون للمهمات الخاصة بالحشد الشعبي باشرت، اليوم، بعملية أمنية بمنطقة العبارة ضمن قاطع عمليات ديالى.وأضاف، أن العملية اسفرت عن ضبط مواد تفجير والعثور على

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