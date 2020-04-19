كربلاء ترسل 34 عينة يشتبه اصابتها بفيروس كورونا

2020/04/19 | 10:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..أفاد مصدر مسؤول في دائرة صحة كربلاء، الاحد، بارسال 34 عينة يشتبه اصابتها بفيروس كورونا.وقال المصدر لـ/المعلومة/، ان “الكوادر الطبية في صحة كربلاء ارسلت 24 عينة الى مختبرات الصحة المركزية في بغداد لاشخاص يشتبه اصابتهم بفيروس كورونا لتوكيد الاصابة او عدمها”.واضاف ان “جميع العينات التي ارسلت تعود لملامسين لحالات مشخصة مسبقا […]

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