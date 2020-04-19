وكيل وزارة الصحة: الاسبوع الحالي سيشهد تحديد مصير الحظر

2020/04/19 | 10:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون البيئة عضو خلية الازمة جاسم الفلاحي، اليوم الاحد، عن وجود اجتماع مرتقب خلال الايام القليلة للخلية لبحث تمديد حظرالتجوال والاجراءات الصحية، مبينا ان عدم الاستجابة للحظر يعد خطيئة كبرى لا تغتفر.وقال الفلاحي، إن “الاستهانة باجراءات الحظر الصحي وكسره من قبل المواطنين خطيئة كبرى لا يمكن ان تغتفر […]

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