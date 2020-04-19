اين وصل مشروع إطلاق شركة وطنية لخدمات الهاتف النقال في العراق؟

2020/04/19 | 10:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وزير الاتصالات نعيم الربيعي، الاحد، أن مشروع إطلاق شركة وطنية لخدمات الهاتف النقال في العراق ما زال قيد المناقشة مع مجلس الوزراء وهيئة الإعلام والاتصالات، مبينا أنه ستنطلق المشاورات بشأنه بعد تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة.وقال الربيعي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مشروع إطلاق شركة وطنية لخدمات الهاتف النقال […]

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