العزاوي: التصويت على الحكومة قد يطول إلى نهاية مدة التكليف

2020/04/19 | 10:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقع عضو مجلس النواب رشيد العزاوي، الاحد، تأخير التصويت على التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى نهاية فترة التكليف بسبب بعض المشكلات الفنية، فيما دعا الى ضرورة الإبقاء على عددٍ من الوزراء الذين نجحوا في إدارة وزاراتهم على مدى الفترة الماضية.وقال العزاوي في تصريحات تابعتها /المعلومة/، إن “تكليف الكاظمي يختلف عن […]

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