ممثل أميركي شهير يكشف تجربة كورونا: آلام وإعياء واستسلام سريع

2020/04/19 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بعد أن خرج من محنة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، روى الممثل الأميركي الشهير توم هانكس تفاصيل تلك اللحظات الصعبة.وأعلن هانكس (63 عاما) في مارس الماضي أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بالفيروس أثناء وجودهما في أستراليا لتصوير فيلم، وقد تعافيا في وقت لاحق.وقال الممثل الأميركي الشهير في برنامج تلفزيوني إنه […]

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