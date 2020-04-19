وزير الصحة: نسبة الدوام خلال تخفيف الحظر تكون 25% مع استمرار غلق المدارس والجامعات

2020/04/19 | 10:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الصحة جعفر علاوي، الاحد، ان نسبة الدوام خلال تخفيف الحظر برمضان ستكون 25%، فيما اشار الى استمرار غلق المدارس والجامعات.ونقلت صحيفة الصباح وتابعته وكالة صدى عن علاوي قوله “سنرفع مقترحاً إلى مجلس الوزراء يقضي بتخفيف حظر التجوال في شهر رمضان وسيكون منع التجوال من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحاً”، مبينا ان

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