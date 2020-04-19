نائب يطالب بإجراءات إستثنائية وسريعة لإعادة العراقيين العالقين في الخارج

2020/04/19 | 10:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب عضو مجلس النواب عن محافظة بغداد آراس حبيب كريم، الاحد، بإجراءات إستثنائية وسريعة لإعادة العراقيين العالقين في الخارج.وقال حبيب في بيان صحفي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “العراقيين العالقين في الخارج من الطلبة والمرضى وممن تقطعت بهم السبل هم بحاجة اليوم إلى جهود استثنائية لاعادتهم إلى أرض الوطن”.واضاف: “صحيح أن هناك […]

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