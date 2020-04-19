تحالف الحلبوسي: ائتلاف الخنجر الجديد لا يتعدى الـ14 نائبا

2020/04/19 | 10:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف تحالف القوى برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، عن أن ائتلاف “المدن المحررة” الجديد بقيادة خميس الخنجر لا يتعدى الـ14 نائبا، فيما بين أن نواب التحالف سوف لن يصوتوا على حكومة مصطفى الكاظمي في حال عدم قناعتهم ببرنامجه الحكومي.وقال نائب رئيس كتلة التحالف النيابية رعد الدهلكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التحالف […]

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