نظام غذائي شائع يحافظ على حدة الدماغ ويحمي من الخرف

2020/04/19 | 10:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..توصلت دراسة حديثة إلى أن نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي لا يساعدك على العيش لفترة أطول فحسب، بل يمكنه أيضا الحفاظ على الدماغ حادا.ووجد العلماء أن أولئك الذين استهلكوا الكثير من الخضراوات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك كان لديهم أقل خطر من الضعف الإدراكي في سنواتهم المتقدمة من العمر.ويحدث […]

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