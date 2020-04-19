وزير العمل: قانون الحماية الاجتماعية سيشمل67 ألف عائلة جديدة

2020/04/19 | 10:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الأحد، أن “المنحة الطارئة” شكلت قاعدة بيانات جديدة لأصحاب الكسب اليومي، فيما أشار إلى أن هناك 67 الف عائلة جديدة ستشمل بقانون الحماية الاجتماعية.واعلن عبد الزمان، إن “الوزارة لديها قاعدة بيانات كاملة حول العوائل تحت خط الفقر وذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل، إلا أنها […]

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