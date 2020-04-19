محافظ ديالى : حظر التجوال مستمر لحين صدور قرار من خلية الازمة المركزية

2020/04/19 | 10:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي عن استمرار حظر التجوال في المحافظة لحين البت بقرار من خلية الازمة المركزية المشكلة بالامر الديواني 55 .وقال التميمي في بيان اليوم :” ان الوضع الوبائي لمرض كورونا جيد بعد تماثل / 14 / حالة للشفاء ولم تبق سوى حالة واحدة في ردهة العزل الصحي تتلقى […]

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