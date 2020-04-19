صور.. اول تظاهرة في السليمانية بعد فك تشديد اجراءات الوقاية من كورونا

2020/04/19 | 10:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نظم اصحاب باصات النقل في مدينة السليمانية، صباح الاحد، تظاهرة احتجاجية.وقالت مراسة شفق نيوز في السليمانية، ان سائقي الخطوط الداخلیة من اصحاب الباصات، طالبوا خلال التظاهرة بإستئناف اعمالهم بعد تنفیذ المرحلة الثانیة لإعادة الحیاة لطبیعتها في السلیمانیة، إثر اجراءات خاصة متخذة بسبب تفشي فيروس كورونا.وبدأت السليمانية بتطبيق ما اسمته [المرحلة الثانية من عملية اعادة الحياة الى طبيعتها بعد العمل بحظر التجوال في الإقليم منتصف شهر آذار الماضيوتتضمن هذه المرحلة السماح بافتتاح محال تجارية داخل الأحياء والأزقة ومنها محال بيع الألبسة.وقال عضو اللجنة العليا لمواجة فيروس كورونا في محافظة السليمانية سالار سراوي في تصريح لشفق نيوز، انه بعد تنفیذ المرحلة الاولی، تنطلق المرحلة الثانية لإفتتاح اماكن تجاري في شوارع الاورزدي وکاوە و بیرمیرد.واردف بالقول انه "بعدها سنقوم بتقییم الوضع واذا نجحت المرحلة الثانیة وبقیت تسجیل الحالات قلیلة سنقوم بتفیذ المرحلة الثالثة وستعود الحیاة لطبیعتها في السلیمانیة".ولا يزال 16 مصابا بفيروس كورونا يرقدون بالمستشفيات حاليا فيما توفي اربعة بينما تماثل 110 مصابين للشفاء التام.

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