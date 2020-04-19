تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد حتى إشعار آخر

2020/04/19 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أرجأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد المقررين في نهاية ايار المقبل حتى اشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وذكر الاتحاد القاري في بيان “بعد قرار تأجيل نصف نهائي المسابقتين الافريقيتين للاندية، بسبب الطبيعة المتطورة لفيروس كوفيد-19، يعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا […]

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