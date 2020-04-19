اكتشاف سر التحركات الغامضة في فوهة يلوستون الشهيرة

2020/04/19 | 10:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت دراسة جديدة عن السبب الكامن وراء ارتفاع وانخفاض رقعة من متنزه يلوستون الوطني الأكبر من شيكاغو، والتي كانت حالة من عدم الاستقرار تلازمه على مدى السنوات العشرين الماضية.وسجل الباحثون نشاطا كبيرا للغاية في الصهارة، وهو ما كان مسؤولا عن ارتفاع المنطقة المحيطة بحوض “نوريس جيسير” في حديقة يلوستون، بمجموع […]

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