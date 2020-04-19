وزارة الاتصالات: زيادة بسعات الانترنت وتخفيض اسعارها خلال الايام المقبلة

2020/04/19 | 10:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﻛﺸﻒ وزﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ، أﻧﻪ ﺳﻴﺠﺮي ﺧﻼل اﻻﻳﺎم المقبلة، زﻳﺎدة ﺳﻌﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺪاﺧﻠﺔ وﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻗﺮار دراﺳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن، ﻣﺆﻛﺪا اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺴﺎﻧﺪة.وﻗﺎل اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ ﻟ”اﻟﺼﺒﺎح” واطلعت عليه وكالة صدى، ان وزارﺗﻪ “ﺗﺒﺬل ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻛﺒﻴﺮة وﺣﺜﻴﺜﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ زﻳﺎدة ﺳﻌﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺪاﺧﻠﺔ اﻟﻰ اﻟﺒﻼد وﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﻦ

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