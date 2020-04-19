وزارة التربية تتحدث عن اسئلة الامتحانات الوزارية: ستكون واضحة وشاملة

2020/04/19 | 10:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أﻛﺪت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أنﱠ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﱠﺔ اﻟﻮزارﻳﱠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ المنتهية ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺳﺘﻜﻮن ﺷﺎﻣﻠﺔ وواﺿﺤﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﺮﱡ ﺑﻪ اﻟﺒﻼد.وﻗﺎل ﻣﺼﺪر في مديرية ﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺮخ اﻷوﻟﻰ ﻟ”اﻟﺼﺒﺎح” واطلعت عليه وكالة صدى ، إنﱠ “اﻟﻮزارة وﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮأي ﻓﻴﻬﺎ، بان ﺗﻜﻮن أﺳﺌﻠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮزارﻳﱠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﱠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ المنتهية اﻟﺪور

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