عملية نوعية تطيح بقيادي “داعشي” كبير في كركوك

2020/04/19 | 10:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت القوات الأمنية، اليوم الأحد، قياديا كبيرا في تنظيم “ داعش” الاجرامي بعملية نوعية في محافظة كركوك.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لفرقة الرد السريع تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “تم اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي في تنظيم داعش الارهابي بعملية نوعية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك على يد استخبارات اللواء الثالث في الفرقة وبالتعاون مع […]

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