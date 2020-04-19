هذا كل ما يستعمله العالم حتى الآن من عقاقير طبية لمعالجة كورونا

2020/04/19 | 11:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كورونا يزحف..وإلى الآن لا علاج يشفي منه اعتُمد، ولا مصلا يقي منه اكتُشف.أمام المعضلة لجأت دول عدة للاستعانة بعقاقير بديلة، تُستخدم في علاج أمراض أخرى.وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 157539 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس […]

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